Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.
Yurt dışına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54'ü Filistin
, 6'sı Irak
uyruklu 60 kişi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı,Kuşadası,Aydın
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:37