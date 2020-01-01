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Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

01.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak
Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe- arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 seferleri ile Kabatepe ve Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 09.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 16.00'da ek sefer düzenlenecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, boğaz trafiği ulaşımının ise normal seyrettiğini bildirdi.

Ege Denizi, Gökçeada, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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