Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da Mahsur Kalan 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

44 KİŞİ YARDIM İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 44 kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN HEPSİ KURTARILDI

Adada mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı kurtarıldı.