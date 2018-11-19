19 Kasım 2018, 10:02
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Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da Mahsur Kalan 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

44 KİŞİ YARDIM İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 44 kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN HEPSİ KURTARILDI

Adada mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı,Ege Denizi
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:02



YORUMLAR (8)
KOOKO: BU GARİBANLARI BU HALA DÜŞÜRENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN
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YARGIÇ: Öncelikle; tüm çocuklar, ÇOCUK MİLLETİ vatandaşıdır. Yani; hangi ülke vatandaşı olursa olsunlar; bu onların, dünyanın herhangi bir ülkesinde, o ülkedeki çocuklara verilen haklardan, tamamıyle eşit olarak yararlanabilmesi anlamını taşır. O nedenle; eğer Yunan Hükümeti böyle bir işe kalkıştıysa, ULUSLARARASI bir suç işlemiştir. . . !! Ama, maalesef, günümüz dünyasında, hukuk terazisini elinde tutan doğru tartmıyor. Bu şu demek: ''Terazi düz bir zeminde dengede olması, doğru tarttığını göstermez!''
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OZGUR: düzensiz göçmen ne demek? düzenlisi nasıl oluyor?
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FAKİR: MAZLUMA ACİZE YARDIM EDELİM AMA YALNIZ DEVLETİMİZ BU SÜRİYELİ AFGANLI VATANDAŞLARI BOŞALAN KÖYLERE YERLEŞTİREREK HEM TARIM HEM HAYVANLICIK YAPMASINI SAĞLAMASI BİTEN HAYVANLICIK VE TARIM CANLANMASI.
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ADADA KALMADILAR: yunanlılar adaya bırakıyor yakaladıklarını ne olsa türkler alır die güzel akıll
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