10 Aralık 2018, 11:30
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Ege Denizi'nin Güneyinde Fırtına Uyarısı

Ege Denizi

Ege Denizi'nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi.

Ege Denizi'nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar, Ege Denizi'nin güneyinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında güneybatıdan (lodos) 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtına akşam 19.00 sıralarında sona erecek.

Bölge genelinde halen güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:30