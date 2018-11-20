Ege denizinde can pazarında hayatını kaybeden mülteci adli tıp kurumuna gönderildi

20 Kasım 2018 Salı 13:31



20 Kasım 2018 Salı 13:31

Ege denizinde can pazarında hayatını kaybeden mülteci adli tıp kurumuna gönderildiMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adasına yasa dışı yollara geçmeye çalışan mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknede bulunan 10 mülteci kurtarılırken, 1 mülteci ise boğularak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren mültecinin cesedi incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aspat Sahilinden İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 mültecinin teknesi alabora oldu. Denizde yaşam mücadelesi vermeye başlayan mültecilerin sesini duyan bir ticari gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri Mültecileri deniz üstünde çırpınırken buldu. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler Turgutreis Limanı'na getirildi. Denizde arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik ekipleri 1 mültecinin de cesedine ulaştı. Aralarında kadınlarında bulunduğu mültecilerin 4'ünün Suriyeli, 4'ünün Filistinli ve 2 mültecinin ise Mısırlı olduğu öğrenildi.2 mültecinin Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavileri sürerken, kimliği belirlenemeyen erkek cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.