Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildi
Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildiEge Denizi açıklarında Ricter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Ege Denizi açıklarında Ricter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , MUĞLA'nın Datça ilçesinde hafif hissesildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) sitesinden yapılan açıklamada bugün saat 09.05'te Ege Denizi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 9.23 kilometre derinliğinde meydana gelen Datça'ya 184 kilometre mesafedeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: DHA
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