Ege Ekonomik Forum" İzmir'de Başladı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'u, İzmir 'deki bir otelde başladı.Forumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nun ilk toplantısına başbakan olarak katıldığını, orada yaptığı konuşmada 2017 sonundan itibaren küresel ekonomide toparlanma olacağını söylediğini, 2018'de tatmin edici bir seviye olmasa da küresel ekonomide bir toparlanmanın söz konusu olduğunu, bu yıl sonu itibarıyla küresel ticaretin 20 trilyon dolara yaklaşmasının öngörüldüğünü belirtti.Forumun konu başlığının "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlendiğini ancak küresel gelişmelerin mutluluk verici noktada olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:"Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir.""Çok fazla bedel ödüyoruz"Ege Ekonomik Forumu'nda iş dünyası olarak istiklalin şehrinde istikbale dair fikirleri tartışacaklarını, Ege'deki 10 ilin ekonomiye ne gibi katkılar sağlayacağını değerlendireceklerini aktaran Yıldırım, dünyanın hızla değiştiğini, Türkiye için bölgesel sorunların yeni tehditler oluşturduğuna dikkati çekti.Bugün 265 milyon insanın kendi vatanında yaşamadığını, göçebe durumda olduğunu, 70 milyon insanın sığınmacı olduğunu ve bu olayların yoğunlaştığı bölgenin de Türkiye'nin etrafında olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen değerlerimiz, tarihimiz, kültürümüz, ecdadımızdan bize kalan mirasın gereği biz bize yakışanı yapıyoruz ve darda zorda kalan insanlara 'ne haliniz varsa görün' demiyoruz. Onlara kucak açıyoruz ekmeğimizi, evimizi paylaşıyoruz, hayata tutunmalarına yardımcı oluyoruz. Bunu tamamen emperyal emelleri olan ülkeler anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü onlar her şeyi dolar olarak görüyorlar. Ama insanın olmadığı yerde hayat da olmaz. İnsanı yaşat ki dünya yaşasın fikri bizim medeniyetimizin fikridir. O yüzden de bugün içinde bulunduğumuz şartları eğer veri olarak alırsak gelecek planlarımızı yapmakta yanılırız, bunlar geçici olaylardır. Mutlaka bu bölgelerde sorunlar çözülecek ve asıl ondan sonra bölgede ekonomik canlanma, yeniden inşa ve imar çalışmaları başlayacak. Bugüne hazır olmamız lazım.Dünyada gelişmiş ülkelerde daralma devam ederken onlar elde ettikleri zenginliği kaybetme endişesi yaşarken bizim içinde bulunduğumuz bölge ve doğuya doğru ışık daha da parlak şekilde yükselmeye devam ediyor. Dünyanın zenginlik merkezi 70'li yıllarda Amerika 'ydı, 80'li yıllarda Avrupa 'ydı, şimdi artık bizim bölgemize doğru geldi ve doğuya doğru gidiyor. Bu bir süreç. Geçmiş asırlarda zenginlik doğudan batıya hicret etti ve şimdi tekrar geri dönüyor. Giderken de gelirken de geçtiği yer Anadolu toprakları. Hem coğrafya olarak Avrupa ile Asya arasındayız hem de stratejik olarak kilit öneme sahip ülkeyiz."16 yıllık başarı öyküsüTürkiye'nin kim ne derse desin 16 yıllık bir başarı öyküsünün bulunduğunu, 2002 yılında Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladığında Türkiye'nin altyapı ve gelişmişlik düzeyinin dünyada 39. sırada iken 2017'de 9. sıraya yükseldiğini anlatan Yıldırım, hedeflerinin parmakla sayılan ülkeler arasına girmek olduğunu, ulaşım, iletişim altyapısı, sağlık alanında bunları başardıklarını dile getirdi. OECD 'nin Türkiye'deki bölünmüş yolların sosyo ekonomik yapıya etkisine dair araştırmasına değinen Meclis Başkanı Yıldırım, bu yolların ölümlü kazaları yüzde 63 azalttığını, illerin kendi aralarındaki ticareti yüzde 40 arttırdığını, seyahat süresini kısalttığını, bütün illerin ihracat yapar hale gelmesini sağladığını söyledi."Türkiye gıpta edecekleri işler yapıyor"Türkiye'nin bir yandan da terörle etkin mücadele içinde olduğuna işaret eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:"Ülkemizin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için her türlü terörle etkin mücadele ediyoruz. Bu bizim için bir beka meselesidir. Bazı dostlarımız Türkiye'de demokrasi özgürlük gerekçeleriyle cömertçe tenkitlerini ardı ardına sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'terörle mücadelede bu adar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara, terör örgütlerine daha müsamahakar davranın, e ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. Vermeye çalıştıkları mesaj budur. Ben İzmir'de milli hassasiyetlerin en zirvede olduğu bu şehirden söylüyorum, PKK da FETÖ de DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkeni başının belasıdır, ülkemizin birliğinin kardeşliğinin beraberliğinin düşmanıdır. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerekir. Bunları doğrudan dolaylı destekleyenlerin kim olduğunu da biliyoruz, amaçları bir yandan insan kaynağımızı tüketmek bir yandan da enerjimizi ekonomimizi, ekonomimizin istikrarını, ülkenin öngörülebilirliğini tartışmaya açmak. Niye ? Türkiye gıpta edecekleri işler yapıyor."(Sürecek)