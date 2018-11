Ege Ekonomik Forum" İzmir'de Başladı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:56



TBMM Başkanı Binali Yıldırım , "Birbirimizi yoran yıpratan konulara değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha çok zaman ayırmamız lazım." dedi.Yıldırım, İzmir 'de bir otelde düzenlenen Ege Ekonomik Forum 2018'in açılışında yaptığı konuşmada, dünyada son yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye 'nin yaptığını, bu nedenle Türkiye'nin kıskanılmasının gayet doğal olduğunu söyledi.Türkiye'nin tek gücünün "81 milyon vatan evladı" olduğunu ifade eden Yıldırım, Türk halkının bu gücünü 15 Temmuz gecesinde gösterdiğini hatırlattı.Türkiye'nin bölgesel anlamda tehditlerinin yanında büyük fırsatlarının da olduğunu belirten Yıldırım, "Bu bölgenin yükünü, sıkıntılarını, doğrudan karşılayan bir ülke olarak bu bölgenin imarında ve inşasında merkezinde olmalıyız. Ege Bölgesi, İzmir'in lokomotif olduğu 10 ille beraber her zaman Türkiye'nin üreten, katma değer oluşturan bölgesi olmuştur. Bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Bölgenin her türlü altyapısı hazır hale getirilmiştir." diye konuştu."En pahalı hizmet, olmayan hizmettir"Önümüzdeki yıl sonunda İstanbul-İzmir otoyolunun açılacağını, 50 yıl konuşulan Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını anlatan Yıldırım, köprünün pahalı olduğuna yönelik eleştirilere, "En pahalı hizmet, olmayan hizmettir. Bunu bir tarafa yazalım. Zaman, bugün paranın önüne geçmiştir. Geçiş için her türlü alternatifi sunuyoruz." şeklinde yanıt verdi.Meclis Başkanı Yıldırım, İzmir'in bir çok alanda çok büyük potansiyeli olduğunu dile getirerek 2011'den önce de İzmir'in her türlü sorununa çözüm üretmek için çalıştığını ifade etti.İZBAN meselesinin önlerine geldiğini, enkaz halinde olduğunu anımsatan Yıldırım, "Hizmette siyaset olmaz. Hizmeti insanlar için yapıyoruz. Siyaseti meydanlarda yaparız. İZBAN'ı belediye ile beraber hayata geçirdik." dedi.Yıldırım, çevre yolunu hızlandırdıklarını ve tamamladıklarını kalan 70 küsur kilometrelik kısmını da tamamlayıp Çandarlı 'ya otoyol yapacaklarını bildirdi.Ankara-İzmir arasında hızlı tren projesi inşaatının da devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Biz 'inat da bir murattır' diye ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceği için buna ihtiyacımız var. En büyük kaynak petrol, doğal gaz değildir, genç insandır. İnsan, bitmeyen tükenmeyen bir kaynaktır. Kaynağı dışarıda aramamıza lüzum yok. Gençlerimizi de geleceğe hazırlayacağız. İzmir'in üniversiteleri bunun için var." ifadelerini kullandı."Yeni üretim, yeni yaşam tarzı"Dünyanın çok hızlı değiştiğini Türkiye'nin bu değişimi yakalayamaması halinde geride kalacağını belirten Binali Yıldırım, şöyle devam etti:"Artık sürücüsüz arabaları konuşuyoruz. Sadece sürücüsüz arabaları değil, kaptanı olmayan gemiler var, robot teknolojileri var, 3 boyutlu yazıcılılar var ve sanal gerçeklik var. Nesnelerin iletişimi var, var oğlu var. Bütün bunlar hayal değil. Önümüzdeki 15 sene içerisinde uzmanların tahminine göre var olan mesleklerin yarısı ortadan kalkacak. Şaka değil. Eğer yerine gelecek mesleklere kendimizi hazırlamazsak, bizi ne bekliyor? Gelişen teknolojinin arkasına düşmüş bir ülke. Onun için birbirimizi yoran yıpratan konulara değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha çok zaman ayırmamız lazım. Bilişim, yenilikçi teknolojiler, araştırma geliştirme, bunlar alın terinin yerine akıl terini yerine getiren yeni üretim şekli, yeni yaşam tarzı."Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell'in 1899'da yeni icat edilecek bir şeyin olmadığını söylediğini anlatan Yıldırım, "O günden bu günlere geldik. Bundan sonra gideceğimiz yerleri de öngörmemiz mümkün değil. Değişim ve gelişim kontrol edilemez bir noktaya geldi. Şu an bir çok olgu bizim dışımızda gelişiyor. Bu sürecin içinde olmalıyız." diye konuştu.Yıldırım, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'de bu yana 3 kat büyüdüğünü hatırlatarak "Bu günlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar asla moralimizi bozmasın. Türkiye'miz bu sınamalardan çok geçti, hepsinden de yüzünün akıyla çıktı. Bu sıkıntılar da geçecek ve ülkemiz büyümeye, kalkınmaya milletimizin yüzünü güldürmeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.Konuşmanın ardından Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam , Binali Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.(Bitti)