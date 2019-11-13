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Ege Ekonomik Forum İzmir'de başladı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup işbirliğiyle 3. Ege Ekonomik Forum, "Yarın İçin Hayal Et" ana teması ile İzmir'de başladı.

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:22Ege Ekonomik Forum İzmir'de başladı
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup işbirliğiyle 3. Ege Ekonomik Forum, "Yarın İçin Hayal Et" ana teması ile 'de başladı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forum'da 'nin ve dünyanın tarım, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarındaki mevcut durumunun ve gelişmelerinin konuşulacağı oturumlar yer alacak.
Forumun açılışında konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, "Dünya ve Türkiye ekonomisinde mevcut durum ve beklentilerin konuşulacağı bu platformda bunların analiz edilmesi büyük bir şanstır. Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı, Asya'dan Avrupa'ya yeni ticaret yollarının açıldığı, endüstri 4.0 ile yeni bir sanayi devrimin başladığı, sanayi dışındaki sektörlerin de hızla önem kazandığını böyle bir zamanda ülkemizin ve şehrimizin daha fazla gelişmesine her anlamda forumun daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da İzmir'in canlı bir ekonomi yapıya kavuşması ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcılara ev sahibi olmasını hedeflediklerini aktardı.
Yerelde kalkınmanın önemine işaret eden Özuslu, "Bu noktada İzmir ve diğer paydaşlarımızın fikirlerini önemsiyor, ortaklarımızın yol göstericiliğini çok ciddiye alıyoruz. Burada olmanız İzmir adına bir şanstır." diye konuştu.
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise forumda İzmir için neler yapılacağını konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Dünya ile birlikte inovatif anlamda daha kat edilmesi gereken çok yol olduğuna değinen Özgener, teknolojinin tüm dünyayı girişimcilerin oyun alanına dönüştürdüğünü aktardı.
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da Ege Bölgesi'nin ticari ve sanayi anlamında gelişme imkanın her zaman olduğunu belirterek, foruma Ege'deki illerin katılımın her geçen gün arttığını belirtti.
Forumda bilim ve akıl ışığında çağdaş gelişmeyi, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeyi konuşacaklarını dile getiren Susam, "Teknolojik kalkınma, araştırma ve geliştirmeyle yeniden canlanıp dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmeye hazırız. Bu güç ve inanç vardır. Hayal ediyoruz." dedi.
Yarın sona erecek forumda, dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik gelişmeler, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının önemi, yerel yönetimlerin tarımın ekonomik kalkınmasındaki önemi gibi konularda 8 oturum düzenlenecek

Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

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