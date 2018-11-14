Ege Ekonomik Forum" Tanıtım Toplantısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Ege Ekonomik Forum"u 22-23 Kasım'da gerçekleştirilecek.Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, düzenlenen basın toplantısında, Ege'nin, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini en üst düzeye taşıyacak bir bölge olduğunu vurgulamak adına forumu düzenlediklerini belirtti.İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İzmir'in önemli bir ticaret, sanayi ve tarih kenti olmasının yanı sıra ülkenin önemli lokomotif güçlerinden birisi olduğunu aktararak, forumun hem Türkiye'ye hem de İzmir'e yeni bir sinerji kazandıracağına inandığını dile getirdi.NTV Ekonomi Müdürü Gökhan Otyam da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen foruma büyük bir hevesle katıldıklarını ifade ederek, "Buranın sesi olmaya geldik. Ege'nin ekonomik anlamdaki potansiyelini çok iyi biliyoruz. Ege Bölgesi günden güne ciddi anlamda bir büyüme elde ediyor." dedi.İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ise forumda Ege Bölgesi'nin geleceğinin masaya yatırılacağını, bunun bölgenin ufkunun açılması anlamında da önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı."Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz?" isimli oturumla 22 Kasım'da Swissotel Büyük Efes Oteli'nde başlayacak olan Ege Ekonomik Forum'unda, "Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü", "Yarının Üretim Modeli: Endüstri 4.0", "Yarının Dünyasında Ege Kentleri ve Yaşam Alanları", "Tarım ve Gıdada Yeni Politika Arayışları", "Tarım 4.0: Tarımın Geleceğinden Toplumların Geleceğine", "Sürdürülebilir Hayvancılık ve Ege Bölgesi için Fırsatlar", "Ege'nin Başarılı Kadınları" ve son olarak "Ege Bölgesi Spor Ekonomisi" konularında sunumlar yapılacak.