Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacak olan Ege Ekonomik Forum'da global gündemeek olarak "Yüksek Teknoloji", "Sürdürülebilir Tarım ve Tarım 4.0" temalarının ele alınacağı organizasyon iki gün sürecek.

Türkiye'de vizyoner toplantıların deneyimli ismiÖzgencil Grubu, Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşu NTVvebölge ekonomisinin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yürütenEge Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) bölge ortaklığıylagerçekleştirilecek olan Ege Ekonomik Forum'un ikincisi başlıyor.Tarih boyunca önemli bir lojistik, ticaret ve kültür merkezi olan İzmir, böyleceyenidenuzun soluklu uluslararası bir konferans zincirine ev sahipliği yapacak.

22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Swissotel İzmir'de gerçekleşecek "Ege Ekonomik Forum'un açılış konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer alacağı bu büyük organizasyona Türkiye'den ve yurt dışından önemli isimler de konuşmacı olarak katılacak.

EGEV'in bölge ortaklığı, TOBB ve İzmir Kalkınma Ajansı destekleri, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı ,Ege İhracatçı Birlikleri,İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ,Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle tüm Ege Bölgesi'ni kapsayacak olan "Ege Ekonomik Forum'un bu sene de "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" sağlaması amaçlanıyor.

"Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz?" isimli oturumla başlayacak olan Ege Ekonomik Forum, "Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü", "Yarının Üretim Modeli: Endüstri 4.0", "Yarının Dünyasında Ege Kentleri ve Yaşam Alanları", "Tarım ve Gıdada Yeni Politika Arayışları", "Tarım 4.0: Tarımın Geleceğinden Toplumların Geleceğine", "Sürdürülebilir Hayvancılık ve Ege Bölgesi için Fırsatlar", "Ege'nin Başarılı Kadınları" ve son olarak "Ege Bölgesi Spor Ekonomisi" konularıyla vizyon yaratmayı hedefliyor.