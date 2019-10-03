Ege için fırtına uyarısı

Kuzey ve Güney Ege'de yarın kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde de güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA