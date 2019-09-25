Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi start aldı

Ege Bölgesi'nde gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapacak, gençlerin yenilikçi fikirlerinin iş hayatına entegre olmasına aracılık edecek, Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi ilk toplantısını yaparak çalışmalarına start verdi.

Gençlerin yenilikçi fikirlerinden yararlanmak istediklerini anlatan Eskinazi, "Aynı zamanda gençlerimizin bilgilerini arttırmak ve Ege İhracatçı Birlikleri'ne yeni ihracatçılar kazandırmak istiyoruz. Bizim amacımız üretim yapan her işletmenin imalatının en az yüzde 50'sini ihraç edeceği bir iklimi hayata geçirmek. EİB Genç İhracatçılar Konseyinin amaçlarından birisi de bu olacak" dedi.

Zandar; "Strateji geliştirmek istiyoruz"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar ise; son yıllarda Türkiye'nin ihracatının birim fiyat bazında artmadığını, bunda döviz kurlarının etkisinin yanında imaj eksikliğinin önemli olduğunu vurguladı. Zandar, "Bu yüzden bu gelişen ve değişen ihracat stratejilerini beraber konuşalım istiyoruz. Strateji geliştirmek istiyoruz. Doğayla entegre ihracat yapmak, e-ihracat konusunda yaptığımız çalışmaları ileri taşımak istiyoruz. Aktif gündem oluşturmamız lazım. Herkes kendi sektöründeki gelişmeleri buraya gelip paylaşsın. Prosedürleri hızlandırmanın yollarını beraber arayalım, sizlerin fikirleriniz, bizlerin tecrübeleri ile güzel bir sinerji oluşsun istiyoruz" diye konuştu.

Baykut: "İcat çıkaracağız"

"Birlikte Geleceği Tasarlayacağız" isimli sunum yapan EİB Genç İhracatçılar Konseyi Proje Koordinatörü Özgür Baykut, "Geleceği birlikte tasarlayacaksak yeni yapıları bilmemiz lazım. Yeni dünyada herkesin sözünü söyleyeceği bir ortam lazım. EİB Genç İhracatçılar Konseyinde, geleceğin patronlarıyla, geleceğin çalışanları arasında paylaşım olması için etkinlikler yapacağız. Uç fikirleri tartışacağız, icat çıkarmaya başlayacağız. Farklı fikirler, farklı disiplinler sinerji oluştursun istiyoruz" diye özetledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Gizem Ertan Kula ve Gizem Dönmez Birkan EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkan Yardımcılıklarına seçildi. EİB Genç İhracatçılar Konseyi önümüzdeki süreçte EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden birer temsilcinin katılımıyla Yönetim Kurulunu oluşturacak, marka, etkinlikler ve buluşmalar komiteleri kurulacak