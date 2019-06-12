EİB HİZMETLERİNİ DİJİTALE TAŞIDI

Ege İhracatçı Birlikleri, dünya genelinde dijitalleşmenin baş döndürücü hızına ayak uydurdu ve hizmetlerinin büyük bölümünü dijitale taşıdı. EİB, dijital ortamda 4 yeni hizmeti aynı anda hizmete sundu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracat 4.0'ı hayata geçirme konusunda kararlıyız. Dijital dönüşüm hamlelerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. "ünümüzün en güvenilir ve en hızlı veri şifreleme altyapısı olan blockchain ile üyelerimize daha güvenli, hızlı ve kağıtsız hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı devam ettirerek dış ticarette "İhracat 4.0" dönemini başlatacağız" şeklinde konuştu.

EİB KOLAY İLE HER ŞEY KOLAY OLACAK

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2 yıl önce web sayfasına online chat sistemi kurduğunu, ardından mobil uygulaması ile dijital hizmetlerine başladığını, 2 yılda mobil uygulamanın 4 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığı bilgisini paylaşan Eskinazi, "Yeni devreye aldığımız dijital uygulamalardan "EİBKolay" sitemiz üzerinden her üyemiz kendi ihracat rakamlarını, ülke - mal grubu bazında kırılımını, EİB'de incelemede bulunan devlet yardımları dahil tüm dosyalarının ve başvurularının durumunu öğrenebilecekler" diye konuştu.

"EİB Kolay" sayesinde; ihracatçıların sıklıkla ihtiyaç duyduğu, ihracat performans belgesi ile üyelik belgesini EİB hizmet binasına gelmeden, zaman ve işgücünden tasarruf ederek, dakikalar içinde, kendi ofislerinden e-imzalı olarak online alabileceklerini müjdeleyen Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizim üyelerimize ve üye adaylarımıza en çok hizmet verdiğimiz alanlardan biri de eğitim. İkinci hizmetimiz de eğitim faaliyetlerimizin kolaylaştırılması için oluşturduğumuz EİB Kampüs isimli web sitesi. Katılımcılarımız EİB Kampüs sitesine üye olduktan sonra diledikleri eğitim ve seminer etkinliğine kaydolabilecek, kaydoldukları eğitim ve seminer için e-posta ile kendilerine ulaşan karekod aracılığı ile etkinlik günü salona giriş yapabilecekler. Etkinlik sonrasında e-imzalı katılım sertifikalarını alabilecekler, ders notları, eğitim sunumlarına ulaşabilecek; eğitim ve seminere ilişkin görüş ve geri bildirimlerini iletebilecekler."

EİB, KONTEYNIR TAKİP HİZMETİ SUNUYOR

Ege İhracatçı Birlikleri'nin yeni sunmaya başladığı üçüncü dijital hizmetin; deniz yoluyla ihracat gerçekleştiren ihracatçılar için; rota bazlı taşıma süresi hesaplama ve taşıma halindeki konteynerlerini takip etmeye yarayan bir hizmet olduğunu anlatan Eskinazi, "Bu sayede üyelerimiz kendileri için en uygun sürede ve ücrette taşımayı yapacak nakliyeci şirkete karar verirken; aynı zamanda konteynırın kat ettiği her mesafeden e-posta yoluyla bilgi sahibi olacaklar" dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB üyelerine yönelik devreye aldıkları son hizmetin ise; dış ticaretle ilgili her konuda pratik bilgilerin yer aldığı "EİB blog" olduğunu sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ise; "EİB Kolay" isimli Web sitesinin ihracatçılara sağlayacağı faydalarla ilgili sunum yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki basın toplantısına EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı.

Kaynak: Bültenler