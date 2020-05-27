Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı - UŞAK

Ailelerin çocuklarıyla yağmur altında yürümesi Çocukların yağmur sırasında koşuşturması İş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekleyenler Çocukların ve büyüklerin yürüyüş yapmaları ve bisiklet binmeleri Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı...

27.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:59
Ailelerin çocuklarıyla yağmur altında yürümesi
Çocukların yağmur sırasında koşuşturması
İş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekleyenler
Çocukların ve büyüklerin yürüyüş yapmaları ve bisiklet binmeleri Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
DENİZLİ/AYDIN/MANİSA/UŞAK - Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde park ve oyun alanlarına akın etti.
Denizli'de, getirilen serbestlikle dışarıya çıkan çocuklar, zaman zaman yağmurun çiselediği sokakların tadını çıkardı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Gazi Bulvarı'nda aileleriyle yürüyüş yapan çocuklar, parklarda ve bahçelerde ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynayan çocuklar, Delikliçınar Yeni Cami avlusunda bisiklete bindi.
Manisa'da öğleye kadar etkili olan sağanak nedeniyle az sayıda çocuk dışarıya çıkabildi. Çocuklara, Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından şeker, çikolata ve Diyanet Çocuk dergisi armağan edildi.
Aydın'da aileleri eşliğinde dışarı çıkan çocuklar parklarda vakit geçirdi. Bazı çocuklar Atatürk Kent Meydanı'nda bisiklet sürüp paten kaydı. Çocuklarını dışarıya çıkaran Ahmet Nazif Tebet, "Böyle izin günleri çocuklarımız için iyi oluyor. Umarım bu süreç en yakın zamanda biter." dedi.
Uşak'ta da çocuklar, aileleriyle İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürüyüş yaptı. Yağmurun başlamasıyla bazı çocukların şemsiyeleriyle ve yağmurlukla yürüyüşe devam ettiği görüldü. Yağmurun dinmesiyle çocuklar yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı - UŞAK

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Uşak, Ege, Güncel, Haber

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