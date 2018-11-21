Ege Kadın Buluşmaları Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Ege
Kadın Buluşmaları Koordinatörü Ezgi Sağcan, kadınların kadın sorunlarına çözüm bulmak için ortak çalışma alanları oluşturulması gerektiğini belirtti.
Sağcan, Afyonkarahisar
'da düzenlenen 12. Ege Kadın Buluşmaları toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Uşak
Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ezgi Sağcan, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kadın örgütlerini bir araya getirerek kadın sorunlarının çözümüne yönelik ortak çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla organize edilen buluşmaya sivil toplum örgütlerinden 160 temsilcinin katıldığını bildirdi.
Kadınların güncel yaşamda fiziksel ve cinsel şiddettin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirten Sağcan, kadın sorunlarına çözüm bulmak için ortak çalışma alanları oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Kadınların hayat boyu ve evlilik içinde ekonomik şiddet gördüklerini kaydeden Sağcan, "Son günlerde boşanma davalarında kadınlara verilen nafakalar üzerinde yapılan çalışmalar, kadının ev içi emeğine el konulması, hiçbir maddi destek olmaksızın kapı önüne konulması talebinden ibarettir. Yasada net olarak belirtildiği halde günümüzde kadınların ekonomik hakları geri alınmak istenmektedir." dedi.
12. Ege Kadın Buluşması Sonuç Bildirisini okuyan Uşak İl Sekreteri Hatice Atalan
ise Türkiye
'de kadınların işgücüne katılım düzeyinin halen AB
ülkeleri ve OECD
ortalamalarının gerisinde olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar,Uşak,Ege
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41