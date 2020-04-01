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Ege Maden İhracatçıları Birliğinden "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması"

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 kategoride gerçekleştirilecek.

01.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:26
Ege Maden İhracatçıları Birliğinden
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 kategoride gerçekleştirilecek.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından hak ettiği payı alması için tasarıma ve işlenmiş katma değerli ürüne ağırlık vereceklerini aktardı.
Türk doğal taş sektörünün 2019'da 1 milyar 908 milyon dolarlık ihracata imza attığı bilgisini veren Kaya, şunları kaydetti:
"Bu ihracatta blok doğal taş ihracatı 955 milyon dolar iken işlenmiş ürün ihracatı 952 milyon dolar oldu ve işlenmiş ürün ihracatı yaklaşık yüzde 50 paya ulaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin 597 milyon dolarlık doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payı ise 381 milyon dolar ile yüzde 64'e ulaştı. Hedefimiz bu oranı daha da yukarı taşımak. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ihracatı artırmak. Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması bizi bu hedefe götüren yollardan biri olacak."
Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek istediklerinin altını çizen Kaya, "Amacımız, doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak, Türkiye'de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek, Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek." değerlendirmesinde bulundu.
Yarışmaya üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile aynı bölümlerden mezun olanların katılabileceğine işaret eden Kaya, yarışmada mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, dış mekan projeleri, iç mekan mobilya, aksesuar ve uygulama projeleri olmak üzere üç konu başlığında tasarımların kabul edileceğini aktardı.
10 projeye 10'ar bin lira ödül
Başvuruların 15 Haziran'a kadar yapılabileceğine değinen Kaya, ödüllerle ilgili de şunları ifade etti:
"Profesyonel ve öğrenci kategorilerinden toplamda 10 proje seçilecek, seçilen her bir proje için 10 bin lira tutarında ödül verilecek. Ticaret Bakanlığının 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliğine göre Ege İhracatçı Birliklerinin yapacağı projenin onaylanması halinde finale kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecek. Ayrıca sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir tasarım üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacak. Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentorluğu sağlanacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Maden, Ege, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ege Maden İhracatçıları Birliğinden 'Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması' - Ekonomi

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