Ege, Mevlana'yı Vuslatının 745'İnci Yılında Andı

Etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra rektör yardımcıları, EÜ senato üyeleri, akademisyenler ve Mevlana gönüllüleri katıldı. Etkinlikte, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Mevlana'nın hayatına değinip sözlerinden örnekler verdi.

EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine kavuşmak olarak nitelendiren Mevlana, vuslatının 745' inci yıl dönümünde "Pesendide Mevlevi Ayin-i Şerifi ve Sema Mukabelesi" etkinliğinde anıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğin sanat yönetmenliğini EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlileri Dr. Halil Köprülü ve Kaşif Demiröz üstlendi. Doç. Dr. Süha İrden ve Doç. Dr. Enver Mete Aslan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı.

GÖNÜL İNSANI, MEVLANA

Mevlana'nın hayatından söz eden Rektör Budak, "Varlığın birliği düşüncesine ilahi aşkı katan Mevlana, insana yüce bir değer vermiş ve insanı, yaratıcı kudretin sevgisine layık bir varlık olarak görmüştür. 'Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz' diyen Mevlana, aşkın dile gelmez olduğunu ifade ederek, 'Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır' diyerek gerçek aşkı bilen kalbin bir damla suya bile hürmetle bakacağını belirtir. Mevlana şekle, ayartma tekniklerine, ihtişama bakmaz. 'Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok' tespitini yapar. Divan, Mesnevi, Meclis-i Seba, Fihi Ma Fih, Mektubat gibi önemli eserler bırakan ve insanlığın gönlünde adeta taht kuran Mevlana'yı düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Devlet Türk Musikisi Konservatuarı sanatçıları ile konuk sanatçılar tasavvuf müziği icra etti, sema gösterisi yaptı. Programı izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.