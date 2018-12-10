"Ege Mizah Fest7 Başlıyor"

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı festival, ziyaretçilerini üç gün boyunca Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde ağırlayacak.

Ege Üniversitesi Karikatür Mizah Topluluğu (EKAMİT) tarafından düzenlenen Ege Mizah Festivali, bu yıl "Aralıktan Gülümse" başlığı ile 7. kez mizah severlerle buluşuyor. Etkinlik, 11 Aralık Salı günü 12.00'de yapılacak olan açılış yürüyüşü ve konuşmaları ile başlayacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın özel konuk olduğu festivalde, aralarında Hayko Cepkin, Kadir Doğulu, Serhat Kılıç, Reynmen, Emir Benderlioğlu, Volkan Severcan, Anıl İlter ve Irmak Kazuk'un bulunduğu birbirinden ünlü isimler yer alacak.

Kitap bağışlayanlar, konuklar ile tanışma fırsatı yakalıyor

EKAMİT'in her yıl uyguladığı "Her Festival Bir Kütüphane" projesi bu yıl da EgeMizahfest7'de gerçekleştirilecek. Mizah severler bu proje ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde kitap bağışlayarak, oluşturulacak kütüphaneler ile hem eğitime destek sağlayabilecek hem de istediği ünlü konuk ile tanışma fırsatı yakalayabilecek.

Etkinliğin detaylı programına Ege MizahFest ve EKAMİT sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.