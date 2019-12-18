Ege Üniversitesinde"8. Ege Mizah Festivali" dolu dolu bir programla başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü isimleri konuk eden EKAMİT ünlüler ve öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi Karikatür ve Mizah Topluluğu (EKAMİT) tarafından düzenlenen içinde eğlencenin her türlüsünü barındıran "Ege Mizah Festivali" başladı."Aralıktan Sonsuza" sloganı ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Ege Mizah Festivali, birbirinden ünlü isimleri mizah severlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivale özel konuk olarak davet edilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,öğrencilerle buluştu.

Festivalin ilk günü Faik Öztürk, Mahşer-i Cümbüş ve Anıl Piyancı Egeli gençlerle bir araya geldi. Festivalin açılışına onur konuğu olarak katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerden video yolu ile gelen soruları yanıtladı. Rektör olmak nasıl bir his?Sorusuna Rektör Budak,"Bu gurur verici bir his. Rektör olarak işimin hakkını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Bu doğrultuda gece gündüz demeden vatanım milletimin ve sizler için çalışıyorum" dedi.

Öğrencilerle iletişimine ilişkin soruya ise Rektör Budak, "Öğrencilerden pozitif enerji alıyorum. Tamamen öğrenci için buradayım, öğrencileri seviyorum, öğrencilerim benden bir şey istesin muhakkak çözmeye çalışırım. Öğrencilik başka bir şey,yıllar önce bana sizin gibi bu sıralarda otururken birisi, Ege Üniversitesi Rektörü olacağımı söylese inanmazdım,onu söyleyeyim" diye konuştu. Açılışın sonunda Budak'a topluluk tarafından kendi karikatürü hediye edildi.