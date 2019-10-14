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Ege'nin iki yakası Karşıyaka'da buluştu

Türkiye ve Yunanistan arasında kültür sanat projeleri yöneten İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, tek kişilik gösterisi 'Harmolipi - Bir Rembetiko Semineri' ile ikinci kez Karşıyaka'ya konuk oldu.

14.10.2019 10:09Ege'nin iki yakası Karşıyaka'da buluştu

Okeanos Orkestrası'nın da eşlik ettiği Ateşler, Ege'ye ait hikayeler ve şarkılar ile sanatseverlere yakın tarihin portresini sundu.

İKİNCİ KEZ SAHNELENDİ

Geçtiğimiz ay Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sergilediği gösterinin ardından yoğun talep üzerine bu kez de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde sahneye çıkan Evrim Ateşler, Karşıyakalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Müzisyen ve solist Ateşler; Türk - Yunan Mübadelesini, 1922 öncesi ve sonrasını, tarih kokan Hasapiko ve Zeibekiko danslarını, en sevilen Smyrneiko ve Rembetiko şarkılarını, gerçek hikayelerle süsleyerek konuklara sundu. Projeksiyondan yayınlanan gerçek belge ve fotoğraflar da konser - seminer şeklinde hazırlanmış programa eşlik etti. Ücretsiz olarak gerçekleşen gösteri büyük ilgiyle izlendi.

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK

İzleyiciler arasında yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gösteri sonunda Evrim Ateşler'e Karşıyaka Spor Kulübü atkısı ile çiçek takdim etti. Ateşler'e teşekkür eden Tugay; sanata ve sanatçıya tam destek anlayışıyla çalışmaya, Karşıyakalıları nitelikli etkinlikler ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.


Karşıyaka, Ege, Güncel

Kaynak: Bültenler

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