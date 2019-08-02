Ege'nin ormanlık alanları bakıma alınıyor

Türkiye'nin en yeşil kampüsüne sahip olmak istediklerini kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokol kapsamında, hastalıklı ve kuruyan ağaçların yerine toprak analizlerinin yapılmasının ardından fidanların dikileceğini ve her bir ağaçla tek tek ilgilenileceğini söyledi.

Ege Üniversitesi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında, kampüs alanı içinde 1984 ile 1985 yıllarında yapılan protokollerle ağaçlandırılan dört parça halindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımının yapılması, kuruyan ve hastalıklı ağaçların yerine ve boş alanlara fidan dikilmesini kapsayan yeni bir protokol imzalandı. EÜ Eski Senato Salonu'ndaki imza törenine, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan katıldı.

Protokolle ilgili bilgi veren Rektör Budak, "Daha yeşil bir kampüs için yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan yeni yeşil alanlar oluştururken diğer taraftan da mevcut yeşil alanları korumak için yeni projeler yapıyoruz. Türkiye'nin en yeşil kampüsüne sahip olmak istiyoruz. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında, kampüsteki her bir ağaçla birebir ilgilenilecek. Oksijen kaynağımız olan ağaçlarımızın bakımı yapılacak. Kuruyan ve hastalıklı ağaçların yerine ve boş alanlara fidanlar dikilecek. Ayrıca ormanlık alanlarda toprak analizleri yapılacak. Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesiyle işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

"BU AĞAÇLARLA GÖNÜL BAĞIMIZ VAR"

EÜ kampüsündeki ormanlık alanları 1984 ve 1985 yıllarındaki protokollerle İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün oluşturduğunu hatırlatan Bölge Müdürü Erol, "Ege Üniversitesi kampüsündeki ağaçlarla gönül bağımız var. O yıllarda diktiğimiz ağaçlar büyüdü ve bakıma ihtiyacı var. Bazıları farklı nedenlerle kurudu. Tekrar toprak tahlili yapıp o toprağa uygun türlerle kuruyan ağaçları değiştireceğiz. Kampüs içinden geçen enerji nakil hattı vardı, hat kaldırılınca yeri boş kaldı o hattın bulunduğu bölgede de ağaçlandırma yapacağız. Çok sıkışık olan orman alanı var, bu bölgelerde seyreltme yapacağız. Sonbahar yağmurlarından sonra dikime başlayacağız" dedi.

"ÇALIŞMALARIN DESTEKÇİSİYİZ"

Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bilge, meslek örgütü olarak projenin destekçisi olduklarını dile getirip, "Projenin takipçisi ve destekçisiyiz. Kesilen kuru ağacın yerinde bir karış boşluk kalmayacak şekilde yeniden ağaçlandırması için takibini yapacağız. Toprak analizlerinin ardından, uygun türleri seçerek ağaçlandırmasını Orman Bölge Müdürlüğüyle birlikte sağlayacağız" diye konuştu.