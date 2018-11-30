Ege'nin Öz Evladı İzmir'i Marka Şehir Yapacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Nihat Zeybekci
'yi göstermesinin güzel bir hamle olduğunu belirterek, Zeybekci'nin kenti bir marka şehir yapacağına inandığını kaydetti.
Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca ekonominin başında bulunan değerli bir bakanın, İzmir'e AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin güzel bir hamle olduğunu ifade etti.
"İzmir'in hizmet belediyeciliğiyle tanışması ve İstanbul
gibi bir marka şehir olması sadece AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulunan Özalan, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız tüm Türkiye
'nin yakından tanıdığı, daha önce büyükşehir belediye başkanlığı tecrübesi olan Ege
'nin öz evladı, İzmir'imizin önemli iş adamlarından biridir. İzmir'i, Sayın Bakanımız inşallah marka şehir yapacak. İktisat kongrelerinin yapıldığı İzmirimize ekonominin başında yıllarca bulunan bir bakanın aday olması güzel bir hamle olmuştur. İzmir her açıdan mükemmel bir şehir. Bu gerçeği kimse inkar edemez ve yıllardır görüyoruz ki bu cevher, değerini bilmeyen, beceriksiz ellerde heba olmaktadır. Bunun için de İzmir'e hizmet belediyeciliğinin gelmesi için Nihat Bey ile birlikte tüm AK Parti ailesi olarak çok çalışacağız."