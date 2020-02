Ege'nin Uludağ'ı Kertil'de kar keyfi

Kara hasret yaşayan binlerce Egeli, kar hasretini Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde dindirdi. Bölgenin adeta yeni Uludağ 'ı olmaya aday Kertil Dağı'na akın eden vatandaşlar sucuk pişirdi, kar topu oynadı. Gün geçtikçe daha fazla ziyaretçi alan Kertil bölgesinde tesisleşme projesinin hazırlandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bölgenin bir Ilgaz, bir Uludağ olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.Balıkesir'in Sındırgı ilçesi çam ormanları ile süslü Kertil Dağı'na kar hasreti çeken Egeliler ve bölge halkı akın etti. Eski İzmir İstanbul yolu üzerinde bulunan Sındırgı ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kertil Mahallesi harman yerini kar görmek isteyen binlerce vatandaş doldurdu. İzmir, Manisa, Akhisar ve ilçe merkezinde kar yağışının olmaması vatandaşların tercihini Kertil'den yana kullanmasına sebep oldu. Binlerce vatandaş Pazar tatilini bölgede değerlendirdi, karın keyfini çıkardı. Mangallar yakıldı, kar topu oynandı, naylon poşetler kızak görevini üstlendi.Karavanla gelip, geceden sabaha gençlik yıllarını yad ettilerKar üstünde doğum günü kutlayan kendilerini gezgin olarak nitelendiren ve 48 ülke gezen Ceyhun ve Bahar Berkiler çifti geceden karavanla gelip kamp kurdu. Berkiler çifti bölgeyi Uludağ'ın minyatürü diye nitelendirerek, gençlik yıllarına geri döndüklerini belirtti.Yayladaki karla yetinmeyen ve macera arayanlar zirveye kadar ulaştı. Uludağ girişini aratmayan bir araç kuyruğu da gözlerden kaçmadı. İlçe dışından gelen vatandaşlar doğanın muhteşem olduğunu belirtirken, Kertil Mahallesi sakinleri de kalabalık atmosferden memnun olduklarını ifade ettiler. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Sındırgı ilçesinde kış turizminin geliştirilmesi için vatandaşların görüşünü dinleyen Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı, turizmin her bir alanıyla, termaliyle, halısıyla, kolonyasıyla, hanımeli çarşısı ile farklı bir ortamda ve ilerlemeye devam ediyor. Kertil'de kar keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, sanki Uludağ'da, Ilgaz Dağı'nda piknik yapar gibi sucuk ekmeklerini almışlar, burada ateşlerini yakmışlar, keyif yapıyorlar. Kertil Dağı'nın olduğu alanda müthiş bir ortam var. Yolumuzun inşası devam ediyor ve bittiğinde artık Sındırgı'nın farklı hayallere, farklı işlere gebe olduğunu görüyoruz. Kertil yaylasında yaz ve kış aylarında vatandaşlarımızı rahat ettirecek bir Kertil kış sporları ve mesire alanı projesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Özellikle Akhisar'dan çok sayıda vatandaşın geldiği Kertil'e her kar yağışının ardından binlerce vatandaşın akın etmesi dikkat çekiyor. Bölgenin yeni Uludağ'ı olma yolunda hızla ilerleyen Kertil ve zirvesinde 3 aya yakın kar tutan bölgenin en yüksek dağı Ulus Dağı'na turizm acenteleri tarafından turlar düzenlenmesi bekleniyor. - BALIKESİR