Ege'nin yabancı uyruklu öğrencileri okullarından memnun

Ege Üniversitesi, nitelikli eğitimi ile dünyanın pek çok yerinden yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Ege Üniversitesi "Araştırma Üniversitesi" hedefiyle bir yandan uluslararasılaşma stratejileri kapsamındaiş birliklerini geliştirirken diğer yandanyabancı öğrenci sayısını da her geçen yıl artırıyor. Ege Üniversitesinde; farklı kıtalardan ve ülkelerden 893 lisans, 7 ön lisans, 295 yüksek lisans ve 229 doktora öğrencisi olmak üzere toplam bin 424 yabancı uyruklu öğrenci öğrenimlerine devam ediyor.

Türkiye'nin dünyaya en açık üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrencileri; eğitim-öğretim kalitesi, kampüs yaşamı, akademik yetkinlik, kariyer fırsatları, kütüphanesi, kültür, sanat, spor, sağlık, yurt olanakları, yönetim misyonu, öğrenci toplulukları, fiziki ve dijital alt yapısı, internete erişim gibi alanlarda verilen hizmetlerin tercih sebebi olduğunu söylediler.

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi Rusya Federasyonu Uyruklu Galiya Saifutdinova, "2015 yılında Ege Üniversitesinde yüksek lisans programına başladım. Türkiye'deki ilk eğitim deneyimimdi. İlk dönem çok zorlandım fakat buna değerdi. Okuldan ve hocalarımdan gerçekten çok memnunum. Yüksek lisans programımdan mezun olunca aynı bölümde doktora programına başladım. Ege Üniversitesinde yüksek lisansa başladığımda aslında üniversite hakkında pek bilgim yoktu, kazandığımız programa göre Türkiye'deki üniversitelere yerleştiriliyoruz fakat doktora programını özellikle bu üniversitede yapmak istedim. Ege Üniversitesini herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Kampüs bizler için çok avantajlı"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Bangladeş Uyruklu Shabbir Ahmad, "2016 yılından beri buradayım. Okulumu ve hocalarımı seviyorum. Hocalarımız çok yardımsever. Ege Üniversitesinde verilen eğitimi beğeniyorum. Okulumuz teknik açıdan öğrencilere faydalı bir üniversite. Üniversitemizin en iyi özelliklerinden birisi fakültelerin tek bir kampüs içerisinde bulunması. Üniversitemizin yaptığı etkinlikler bizlerin sosyalleşmesini sağlıyor bu bizler açısından çok avantajlı bir durum. Ege Üniversitesini herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Okulumuzdan çok memnunum"

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Rusya Federasyonu uyruklu Ekaterina Shubina ise "2016 yılında Ege Üniversitesi lisans programına başladım. İlk zamanlarda özellikle dil konusunda çok zorlandım ama bu zorluklara rağmen okulumdan çok memnunum. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Okulumuz; yeni öğretim yöntemlerini denemek, bilgiyi değerlendirmek ve yeni bir akademik deneyim yaşamak için çok iyi bir fırsat" diye konuştu.

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