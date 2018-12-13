Ege Perla'dan Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi!

Aralık ayı sonuna kadar her hafta sonu gerçekleşecek atölyelerde çocuklar yeni yılın ruhuna uygun oyuncakları kendileri tasarlayacaklar.

Çocukların neşeli dünyasına ortak olmaya devam eden Ege Perla, 8 – 30 Aralık tarihleri arasında her hafta sonu Kış Bahçesi'nde çocukları ağırlayacak. Sihirli Çocuk Atölyeleri'nde İzmirli küçükler oyuncaklarını tasarlayıp, evlerine kendi yaptıkları çalışmalarla dönmenin mutluluğunu yaşayacak. Geyik Ailesi Atölyesi'nde çocuklar mantar ve ahşap malzemeleri bir araya getirmeyi öğrenirken, Yeni Yıl Külahı Atölyesi'nde yılbaşı hediyelerini içine koyabilecekleri rengârenk külahlar elde edecekler. Küçük Prens Atölyesi'nde el becerilerini ve hayal güçlerini birleştirip bir oyuncağa dönüştürecek, Kumbara Yapımı'nda çocuklar birikim yapmanın ne demek olduğunu öğrenecek, kedi formunda kumbara yapacaklar.

Yeni yılın sihirli ruhunu Ege Perla Kış Bahçesi'nde yaşamak için rezervasyon yaptırmayı unutmayın.