Ege serbest bölgesi, 30. Yılında %5 büyüyecek

Bölgeye ilave edilen 300 bin metrekarelik genişleme alanını, 2019 yılında yeni yatırımlara hazır hale getiren Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), firmaların yeni yatırımları ile 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyor.

Ege Serbest Bölgesi; Türkiye 'nin yüksek katma değerli üretim merkezi

ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, İzmir Medya Platformu üyelerini ağırladı. Platform üyelerine, ESBAŞ'ın çalışmaları ve Ege Serbest Bölgesi hakkında güncel gelişmeleri aktaran Güler, "ESBAŞ olarak kuruluşumuzdan bu yana, Ege Serbest Bölgesine ülkemize katma değer katacak, istihdam yaratacak, yüksek teknoloji transferi sağlayacak, ihracatı arttıracak nitelikteki yatırımları çekmeye azami özen gösterdik. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi de hep bu doğrultuda sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Güler, Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaların 2019 yılında kapasite arttırıcı yatırımlar yaptığını belirtti ve bu yatırımların 2020 yılında devreye alınacağı bilgisini paylaştı. Güler, bu konuda şu bilgileri verdi: "300 bin metrekarelik genişleme alanını alt yapısını geliştirerek yatırıma hazırladık. Bu alana yeni yatırımcılar gelmeye başladı. Bu firmalar henüz tam olarak faaliyete geçmedikleri için 2019 yılı büyüme rakamlarına bir etkisi olmadı. Yazılım ve bilişim sektöründeki yeni firmaların da yatırımları ile birlikte, Ege Serbest Bölgesinin toplam ticaret hacminde 2020 yılında yüzde 5 büyüme öngörüyoruz. Ege Serbest Bölgesi Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim merkezidir. Bu şekilde büyümeye ve gelişmeye devam edecek" dedi.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin fizibilite çalışmaları tamamlandı

Dr. Faruk Güler, Platform üyelerine ESBAŞ'ın girişimiyle Bergama'da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ticaret Bakanlığının izniyle Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) şirketinin kuruluşunun 2019 yılında tamamlandığını ve BASBAŞ tarafından hazırlanan fizibilite raporunun Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulduğunu aktaran Güler, şöyle konuştu:" Bergama'da Aşağıkırıklar Mahallesi sınırlarında yaklaşık 2.5 milyon metrekare alana sahip arazi, serbest bölge yapılmak üzere ayrılmıştır. Şu anda çalışmalar normal seyrinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın, belirlenen alanı serbest bölge olarak ilan etmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayına arz etmesi gerekiyor."

Ege Serbest Bölgesi 30 yaşında

ESBAŞ'ın, sıfırdan kurup, Türkiye'nin en önemli ihracat merkezlerinden biri haline getirdiği Ege Serbest Bölgesinin bu yıl 30. yılını kutladığını belirten Güler, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Bölgenin, bugüne kadar toplamda 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdiğini, şu anda 70'i yabancı olmak üzere, 167 firmada 20 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Güler, ayrıca şu bilgileri verdi: "Ege Serbest Bölgesi kurulduğu 1990 yılında Gaziemir'in nüfusu 10 bin kişiydi. Bugün 150 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ve kalkınan ilçesi durumundadır. Uzun yıllardır ticaret hacmi ve istihdam bakımından Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olan Ege Serbest Bölgesi sadece Gaziemir'in değil, İzmir ve Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı sunmuştur. "

Dr. Faruk Güler, EBSAŞ olarak geçmiş başarılarıyla övündüklerini ve gurur duyduklarını belirterek, " Ege Serbest Bölgesi başarısını, kurucusu Merhum Kaya Tuncer'in vizyoner bakış açısına borçludur. Bizler de kurucumuz Kaya Tuncer'in hayalini gerçekleştirerek, ESBAŞ'ı daha nice yıllar yaşatacak ve başarılarımızı arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Şirketler için kurumsallaşmanın önemi

Sözlerine kurumsallaşmanın önemine değinerek devam eden Güler "ESBAŞ, Kaya Beyin liderliğinde, kurulduğu ilk günden başarıyı yakalayan bir şirket oldu. Bizim görevimiz ise ESBAŞ'ın daha niceyıllar başarılı bir şekilde devamını sağlamak ve sürdürülebilir bir şirket haline getirmektir. Bunun yolu da kurumsallaşmaktan geçmektedir. ESBAŞ'ta başarıyı bir kişiye bağlı olarak değil, tüm çalışanların katkıları ile sağlamayı öngören yönetme felsefesi ile hareket ediyoruz. Yolumuzu Mükemmellik yolu olarak belirledik. Mükemmellik için her gün yeni bir adım atıyoruz.Mükemmelliğin hiç bitmeyen bir uğraş olduğunu bilerek, bizler yaşadıkça devam edecek şekilde kurguladık ve bu doğrultuda çok çeşitli uygulamalar geliştirdik. Önümüzdeki dönemde geliştirmeye, ölçmeye, hep daha iyisini bulmaya devam edeceğiz" dedi. ESBAŞ'ta herkesin mutlu bir şekilde işine gelip gitmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dr. Güler, "İnsan kaynakları politikamızı mutlu birer ESBAŞ'lı yaratmak olarak belirledik ve hep bu yönde çalıştık. Sadece ESBAŞ'ın değil, Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardaki tüm çalışanların da mutlu bir şekilde işe gidip gelmelerini sağlamak bizim en önemli görevimizdir" şeklinde konuştu.

Ege Serbest Bölgesi, yazılımcıların çekim merkezi olacak

Kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK)'nin, kuruluş aşamalarının yakında tamamlanacağını aktaran Güler, "İzmir'de son verilere göre 10 bin doktoralı insan bulunmaktadır. Yetişmiş insanların boşta olmaması gerekiyor.İzmir'de yaşayan üniversite mezunlarının yüzde 35'i işsiz ve iş bekliyor. Bilgi ve becerileri yeterli olmayabilir ama şirket içinde yetiştirilecek seviyede çok sayıda insan var. Yatırımcıların ESB de yatırım yapmaları için biz ESBAŞ olarak Türkiye'de ve tüm dünyadaki potansiyel yatırımcıları bulup temasa geçiyoruz. Potansiyel yatırımcıyı bölgeye getirmek 2-5 yıllık bir ön çalışmayı gerektiriyor. Yeni nesil iş insanları yatırım yapmak için bürokrasi ile uğraşmak, bina yapmak gibi işlerle uğraşmak istemiyor. Bu insanlara yatırım yapacakları alanları hazırlayıp onlara iş ve yaşam alanları sunmak için çalışıyoruz. Yatırımcı için her istediğini anında yerine getirebilecek, kendisinin yatırımı ve işi dışında hiçbir işle uğraşmaması için çaba sarf edecek organizasyonu her an ayakta tutuyoruz" diye konuştu.