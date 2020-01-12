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Ege Serbest Bölgesinde Çalışan Gazeteciler Günü buluşması

Ege Serbest Bölgesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyelerinin katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi.

12.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:54Ege Serbest Bölgesinde Çalışan Gazeteciler Günü buluşması
Ege Serbest Bölgesinde Muhabirleri Derneği (EMD) üyelerinin katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi.
Serbest bölge içindeki ESBAŞ Restoran'da düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, yaptığı konuşmada ekonomi gazetecileriyle aralarında bir aile ilişkisinin bulunduğunu, kent ve ülke ekonomisinin kalkınmasında gazetecilerin rolünün farkında olduklarını belirtti.
İzmir'i yazılım ve bilişimin merkezi yapmak üzere Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğini kurduklarına dikkat çeken Güler, "Ayrıca Batı Anadolu Serbest Bölgesi adıyla Bergama'da yeni bir serbest bölgesinin çalışmalarına başladık. Hedefimiz, yeni bölgede 10 yıl içinde 20 bin yeni istihdam yaratabilmek." diye konuştu.
EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün gazeteciler açısından artık kutlanacak bir gün olmadığını belirterek, "İşsizliğin en yüksek olduğu meslek grupları arasında yer alan gazetecilikteki bu acı tablonun en kısa sürede değişmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ile dernek üyeleri ve eşlerinin katıldığı etkinlikte derneğin ocak ve şubat doğumlu üyeleri için de doğum günü pastası kesildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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