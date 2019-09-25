Ege sualtı sporları kulübü, Almanya Şampiyonası'nda madalyaları topladı

21-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde yapılan şampiyonaya farklı ülkelerden 8 spor kulübü katıldı. Şampiyonada U21, U18 ve U15 yaş kategorilerinde kız-erkek karma takımları madalya için mücadele etti. Tüm kategorilerde son 3 yılın şampiyonluğunu elinde bulunduran Ege Sualtı Sporları Kulübü, ragbi takımlarının gösterdiği performanslarla ülkemizi şampiyonada yine başarıyla temsil etti. U21 yaş grubunda şampiyonluk kupasını kaldıran Ege Sualtı Sporları Kulübü, U18 yaş kategorisinde 2.lik, U15'te de 3.lük kürsüsüne çıktı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Ragbisi Milli Takım'ına her yıl değerli sporcular kazandıran ve spor kulübü düzeyinde yapılan uluslararası yarışmalarda 4 yıldır ülkemizi başarıyla temsil eden Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ragbi takımlarının Antrenörü Tarkan Laleli, "Sporcularımızı kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz. Uluslararası yarışmaların kazandırdığı deneyim ve motivasyonun geri dönüşleri, takımlarımıza önemli kazanımlar sağlıyor. Sualtı ragbisi çok zor bir spor branşı. Ama bu zorlukların üstesinden gelerek, uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ragbiye gerek kulüpler, gerek milli takım düzeyinde gösterdiği ilgi ve destek için Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'muza ve Ege Üniversitesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.