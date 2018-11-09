Ege Tıp'ta "Atatürk ve Gençlik" Söyleşisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi'nde düzenlenen etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tezan Bildik, Psikiyatrist Prof. Dr. Müge Tamar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. Tezan Bildik yaptı.Etkinlik, Ege Tıp Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği "Anekdotlarla Atatürk" sunumuyla başladı. Sunumu gerçekleştirilen genç tıpçılar, Atatürk'ün yetiştirdiği tıp ve bilim insanlarından bahsetti. Sunumun ardından Uzm. Dr. Melek Bulut öncülüğünde Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu Türk Halk Müziği Takımı, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Mini konserin ardından başlayan "Atatürk ve Gençlik" adlı söyleşide konuşan Prof. Dr. Müge Tamar, "Atatürk ve Türk milleti büyük bir hikaye yazdı. Yazdıkları Türk Devrimi'nin tarihte eşi ve benzeri yoktur. Olanaksızlıklar içinde kazanılan bir İstiklal Savaşı, ilan edilen bir Cumhuriyet ve sosyal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve hukuk alanında benzeri görülmeyen yenilikler" diye konuştu.Atatürk'ün İstiklal ve Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayan Tamar, "Gençlere emanet edilen İstiklal ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak için günümüz gençlerini tanımak, anlamak, korumak ve yönlendirmek temel görevimizdir" dedi.

10 Kasımların yas günü değil, mücadele günü olduğunu belirten Tamar, "Eğiticiler olarak yetişecek yeni nesilleri bilinçlendirmek en büyük görevimiz olmalıdır. Tüm bunlar ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve gururla anıyorum" diye konuştu.

Etkinlik, Ege Tıp Öğrencileri Topluluğu Halk Dansları Takımı "Solo Zeybek Gösterisi" ile son buldu.