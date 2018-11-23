Ege Tıplı Uzm. Dr. Ekin'den Tarihi Başarı

Bu yıl 2 bin 500 uzmanın katıldığı sınavda birinci olan Uzm. Dr. Yusufcan Ekin'i anabilim dalında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ''Türkiye ve Avrupa'da sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan Uzm. Dr. Yusufcan Ekin, ülkemizin ve üniversitemizin gururu oldu. Bu başarının kazanılmasında üniversitemizdeki başarı ikliminin etkili olduğunu düşünüyorum. Sayın Ekin'i ve onun eğitimine destek olan akademisyenlerimizi kutluyorum'' dedi.

"ÖDÜLÜN DAHA BÜYÜK BAŞARILAR GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Anestezi uzmanlarının bilgisini değerlendiren uluslararası bir başarı elde ettiği için çok sevinçli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yusufcan Ekin ise '' Bu yıl uzmanlık sınavı, askerlik, zorunlu hizmet ve Avrupa board sınavı nedeniyle zorlu bir süreç geçirdim. Bu zaman zarfında yanımda olan ve her zaman bana yardımcı olan öncelikle sevgili eşime, saygıdeğer hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödülün diğer arkadaşlarımı teşvik ederek daha büyük başarıları getireceğine inanıyorum'' dedi.

EDIAC SINAVI

Avrupa çapında anestezi uzmanlarının yüksek bilgi birikimine sahip olmaları için düzenlenen EDIAC sınavı, iki adet zorunlu ve iki adet opsiyonel sınavdan oluşuyor.EDIAC sınav süreci ise bağımsız bir komisyon tarafından denetleniyor. Uzm. Dr. Yusufcan Ekin, İstanbul'da yapılan yazılı sınavın ilk aşamasında Türkiye ve Avrupa'da katılan tüm adaylar ve de bu tarihe kadar yapılan tüm sınavlar içinde en yüksek puanı (80/81) aldı.