Haberler » Güncel » Ege Üniversitesi 2020'ye umutla bakıyor - Haber

Ege Üniversitesi 2020'ye umutla bakıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü'ne bağlı idari birim çalışanları, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl programında bir araya geldi.

31.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:45 Ege Üniversitesi 2020'ye umutla bakıyor

2019 yılında araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Rektör Budak, "2020'de ümit ediyorum ki hedefimize ulaşacağız. Yeni yılın Üniversitesi ailesine ve ülkemize, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Ege Üniversitesi olarak 2020'ye umutla bakıyoruz" dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın ev sahipliğinde Yavuz Özkol Tesisleri'nde düzenlenen programa, rektör yardımcıları, daire başkanları ve idari birimlerde görevli çalışanlar katıldı. Ege Üniversitesinin güzel bir yıl geçirdiğini ve iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Rektör Budak, "2020'de de bunu devam ettirmek istiyoruz. 2020 yılında araştırma üniversitesi olup olmayacağımız resmi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Bu nedenle de 2020 için iyi bir hazırlık yaptık. Burada sizlerin katkısı çok büyük" diye konuştu.

EÜ Rektörü olarak 2020 yılından çok umutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, "Üniversiteler toplum için umudun olduğu yerlerdir. Çünkü üniversiteler topluma yön gösterir. 2020'den kişisel olarak çok umutluyum. Çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Geride bıraktığımız süre içerisinde yüksek performansla ciddi mesafe kat ettik. 2020'de hem umut edelim hem de umudun kendisi olalım. Bu umutlu duygular içerisinde sizlere sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.


Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ege, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   Putin ve Zelenskiy'den 2020'de esir değişimi kararı - Haber
15:30   Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı - Haber
15:30   DBMD'nin "Yılın EN'leri Ödül - Haber
15:26   Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetleri tanıtıldı - Haber
15:25   Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:31:48