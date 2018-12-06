EÜ Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde 14-16 Aralıktarihleri arasında düzenlenecek olan kongre; patoloji ve sitopatoloji alanında çalışma yürüten bilim insanlarını bir araya getirecek.

Kongre konusunda bilgi veren Kongre Başkanı Prof. Dr. Deniz Nart ''8.'sini düzenlediğimiz, 200 patoloğun katılacağı Ulusal Sitopatoloji Kongre'sinde tiroid, tükürük bezi, akciğer, mesane gibi organların sitopatolojiye yön veren güncel sınıflamasını yapan, dünyaca ünlü otörleri Ege Üniversitesi çatısı altında ağırlayarak patoloji uzmanlarıyla buluşturacağız'' diye konuştu.

Patoloji ve Sitopatoloji alanındaki son gelişmelerin aktarılacağı kongrede; 'Akciğer Kanseri Tanısında Sitomorfoloji ve Moleküler Patoloji', 'Eksfoliatif Sitoloji', ' Sitoloji ve Moleküler Belirteçler', 'Üriner Sitoloji ve Paris Sistemi','Pankreas Sitolojisine Algoritmik Yaklaşım' ve değişik başlıklarda pek çok bilimsel sunum gerçekleştirilecek.

Başkanlığını Prof.Dr. Deniz Nart'ın yapacağı kongrenin düzenleme kurulu ise şöyle:Prof. Dr. Kemal Bakır ( Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı), Prof. Dr. Aysun Uğuz, Prof. Dr. Haldun Umudum, Prof. Dr. Koray Ceyhan, Prof. Dr. Müzeyyen Astarcı, Prof.Dr. Özlem Aydın, Prof. Dr. Pınar Fırat, Prof. Dr. Sevgen Önder, Prof. Dr. Tolga Bağlan.