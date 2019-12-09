"Ege Üniversitesi 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" başladı

"İzdüşüm" temasıyla düzenlenen " Ege Üniversitesi 8.Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri"nin açılış töreni, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Törene başta EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere EÜ üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EgeArt Sanat Günleri ile sanatı daha geniş kitlelere aktarmayı hedeflediklerini söylerken, "Uluslararası EgeArt Sanat Günleri'nde, İzmir'imizin farklı kültür merkezlerinde açılan sergiler, yapılan paneller, sunumlar, sahne etkinlikleri, yarışmalar ve çalıştaylar ile her yıl 40.000'i aşan sanatsevere ulaşıyoruz. Düzenli olarak iki yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz EgeArt, bugün, sosyokültürel ve sanatsal bir etkinlik markası haline geldi" diye konuştu.

Prof. Dr. Necdet Budak, "8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri'nin ev sahibi, üreteni ve mimarı olmaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ege Üniversitesi; kuruluşunun 64. yılında, eğitim, araştırma, kültür, sanat ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda sahip olduğu birikimi başarıyla ortaya koymaya; bu birikimi faydalı sonuçlara dönüştürerek toplum yaşamına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Yüzyıllardır hayatımızın tam merkezinde yer edinen sanat; yaşamın tüm detaylarını estetik ve güzellik algısıyla bir araya getirerek hayatımızı değerli ve anlamlı kılar. Günümüzde sanat, teknoloji ve bilimin temelinde her geçen gün büyüyerek gelişiyor. Özgün ve üretken düşünme yetisi kazanmamızı sağlayan sanat; bilimin ilerlemesine değerli katkılar sunuyor. Öte yandan bilim de, sanatın tam kalbinde yer alıyor. Çağımızın en değerli buluş ve tasarımları; sanat ve bilimin kusursuz birlikteliğinden doğuyor. Bu birlikteliğin sürdürülmesi; hem ulusal kalkınmamızın hem de sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyimizin daha ileri taşınmasında gereklidir. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi bizler için başarı yalnızca, akademik anlamda değil, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da donanımlı, kendini geliştirmiş bireyler olmaktan geçiyor" dedi.

İlki 2005 yılında gerçekleşen EgeArt Sanat Günleri ile sanatı daha geniş kitlelere aktarmayı hedeflediklerini belirten Rektör Budak,Uluslararası EgeArt Sanat Günleri'nde, İzmir'imizin farklı kültür merkezlerinde açılan sergiler, yapılan paneller, sunumlar, sahne etkinlikleri, yarışmalar ve çalıştaylar ile her yıl 40.000'i aşan sanatsevere ulaşıyoruz. Düzenli olarak iki yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz EgeArt, bugün, sosyokültürel ve sanatsal bir etkinlik markası haline geldi. Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde 'İzdüşüm' ana teması etrafında örülen sergiler, etkinlikler ve çalıştaylar ile zengin bir atmosfer paylaşacağız. Kültürlerarası etkileşimin artmasını sağlayacak bu sanatsal şölenin, sanatın gelişimine çok değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında bizlerle işbirliği içinde olan kurum, kuruluş ve galerilere; üniversitemiz mensuplarına ve sanata gönül vermiş tüm destekçilerimize,yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanatın Duygulara Yansıyan İzdüşümü: EgeArt

Etkinlikte konuşan EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın onursal başkanlığında EgeArt sanat günlerini yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanat, birçok olguyu ve duyguyu çağrıştıran eşsiz bir kelime. Çağlar boyu kültürler arası etkileşimlerleşekillenerek evrilip gelişimini sürdüren sanatın duygulara yansıyan izdüşümünün, kitleleri ortak bir platformda buluşturması EgeArt'ın ilham kaynağı. Sanatla iç içe olmanın getirdiği özgün, yaratıcı, çözüm odaklı bakış açısı, tasarımdan üretime kadar uzanan süreçte sanatçının olduğu kadar bilim insanının da yaratıcı yönünü beslemekte ve sürecin değerli bir çıktısı olarak fiziksel gereksinimlere değil duygulara da hitap eden endüstriyel ürünlerin şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bu bilinç ve sorumlulukla üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolundaki güçlü adımlarını destekleyen, Ar-Ge alanındaki başarıları da bilimsel alandaki güçlü alt yapısı; sanata ve sanatçıya verdiği değerlerle birleşerek gelenekselleşmiş olan 8. EgeArt Sanat Günlerinde yeniden form buluyor. EgeArt ekibi olarak emek veren bütün arkadaşlarım adına Rektör Hocamıza destekleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ilk günü açılışın ardından 8. EgeArt Sanat Günleri'nin onur konuğu Erkan Özdilek sergisi ile devam etti. Gün içerisinde Uluslararası EgeArt Koleksiyon Sergisi, "Echo" Cam Sanatçıları Sergisi, "Minyatür, Hat, Ebru Geleneksel Sanatlar Sergisi", "Cam'ın İzinde" Uluslararası Karma Sergi, "İZDÜŞÜM" İllustrasyon Sergisi, "KKTC Sanatından İzdüşümler" Karma Resim ve Seramik Sergisi, Kolombiya Konsolosluğu "25 Fotoğrafta Kolombiya, Hernan Diaz" Sergisi, "Çini Sanatçıları" Sergisi, Murat Ayneli "Tarihin İzdüşümü: Göbeklitepe" Fotoğraf Sergisi, "Uluslararası Karma Heykel ve Seramik Sergisi", "Uluslararası Miniprint Çalıştayı Sergisi" ve çeşitli üniversitelerin sergileri sanatseverlerle buluştu.

EgeArt Sanat Günleri 14 Aralık tarihine kadar çeşitli sanat etkinlikleri ile devam edecek.