Ege Üniversitesi Birgivi İslami Bilimler Fakültesi Kuruldu

Resmi Gazete'nin 7 Aralık tarihli sayısında yer alan bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimleri Fakültesi resmen kurulmuş oldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere çağımız, inançları çatışma haline getirmeyi besleyen eğilimlere tanıklık ediyor. Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi, dinleri bir çatışma ve şiddet aracı kılmak isteyen bölgesel ve küresel ağların ördükleri hareket yöntemlerine karşı akli ve tarihi tecrübeye yer veren bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı düşüncelere ve dünyaya açık, tarihi ufkun etkinlik alanını fark eden, Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını özümsemiş akademik duyarlılığı esas alan fakültemiz, dini düşünceye önemli bir katkı sunacaktır" dedi.

Ege Üniversitesinin eğitim ve öğretim açısından önemli bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, fakültenin uluslararası tanınırlığa katkı sağlamayı amaçladığını da kaydetti. Rektör Budak, "Birgivi İslami İlimler Fakültemiz, farklı inanç ve felsefi anlayışları bilme ve anlama faaliyetine müfredatında yer vereceği için birlikte yaşama kültürüne destek vermeyi, görev yapacak olan ilahiyat akademisyenleri ve eğitim alan öğrencileri ile hem İzmir'in hem de Ege Bölgesi'nin kültürel kalkınmasında önemli rol oynamayı amaçlıyor" diye konuştu.