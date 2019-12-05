Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinden anlamlı başarı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ile Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanlarının hazır bulunduğu toplantıda Rektör Budak, üniversiteye giriş sınavlarında büyük başarı göstererek Eğitim Fakültesini tercih eden öğrencilerin, başarılarını katlayarak mezun olmalarından ve öğretmenlik hayatlarına atılırken Ege Üniversitesi farkını göstermelerinden dolayı duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Soner Akşehirli, sınav odaklı eğitim-öğretimi değil, öğrenmeyi öğreten rasyonel yöntemleri benimseyen ve aydın, donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan nitelikli bir kadroyla çalıştıklarının altını çizerken Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ise öğrencilerini birer emanet gibi gördüklerini, onların eğitimi için en güncel eğitim-öğretim metotlarını uyguladıklarını ve 2019 KPSS ÖABT puan türünde üçüncü olan öğrencilerinin kendilerine büyük gurur yaşattığını vurguladılar. Bölümleri tanıtan kısa sunumların yapılmasının ardından öğretim üyeleriyle sohbet eden Prof. Dr. Necdet Budak, bu başarının sürmesi dileğiyle pasta kesti; Dekan Prof. Dr. Hülya Yılmaz ve öğretim üyeleri Rektör Budak'a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

"ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİN HER YÖNÜYLE İLGİLENİYORUZ"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, fakültenin bütün bölümlerinin iş birliği ve uyum içinde çalıştığını, öğrencilerin eğitimlerinin her yönüyle ilgilendiklerini söyledi. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirten Yılmaz, "Fakültemizdeki tüm arkadaşlarımız özveriyle ellerinden gelenin ötesinde bir gayret göstermektedirler. Öğretim elemanlarımız yoğun ders yüküne karşın öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için olanca güçleriyle çalışmaktadırlar" ifadesini kullandı.

Fakülteyi tercih eden öğrencilerin giriş puanları itibariyle üst dilimde yer almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Yılmaz, giriş puanlarının yüksek olmasının yanı sıra öğrencilerin mezuniyet dereceleri ve girdikleri ulusal sınavlarda yüksek başarı göstermelerinden de oldukça memnun olduklarını iletti. Yılmaz, "Bu başarının arkasında alan eğitiminde bölümlerin gayretinin yanı sıra Eğitim Bilimleri Bölümünün sağladığı güçlü desteğinde altını çizmek isterim. Bilindiği üzere öğretmenlik mesleğinin sahip olması gereken nitelikler dikkate alındığında güçlü alan bilgisinin yanında öğretmenlik meslek bilgisinin de üst düzeyde olması gerekmektedir. Bu noktada yetkin ve donanımlı bir kadroya sahibiz" dedi.