Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde Mezuniyet Heyecanı

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi 55'inci Dönem öğrencileri mezuniyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı. Mezuniyet töreni EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, akademisyenler ve mezun olan öğrenciler ile aileleri katıldı. Törende Fen Fakültesi'nde ilk üçe giren ve bölümlerinde derece yapan öğrencilere fakülte öğretim elemanları tarafından ödülleri verildi.

Törenin açılışında konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, "Geleceğimizin en büyük teminatı pırıl pırıl gençlerimizin mezun etmenin heyecanını yaşadığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ege Üniversitesi Türkiye'nin dördüncü bölgemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim dünyasına katkıda bulunmayı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Üniversitemizin kuruluş sırası olarak 3'üncü fakültesi olan Fen Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin en önde gelen fakültelerindendir. Fakültemiz, 2018 yılı itibari ile alan sıralamasında fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarında dünya üniversiteleri içinde ilk 500 içinde yer almaktadır. Biz de akademik kadro olarak bunun haklı gururu içerisindeyiz" diye konuştu.

"Başarılarınızla üniversitemizi daha yukarıya taşıyacaksınız"

EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, Fen Fakültesinin 1961 yılında kurulmuş köklü bir fakülte olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yaşa, "Fen Fakültesi'nin 55'inci Mezuniyet Törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi lisans programlarından mezun olan genç öğrencilerimizin sevincini paylaşmak, Fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin genç mezunları şerefle uğurlamak için bir aradayız. İnanıyoruz ki konusunda uzman olan öğretim elemanlarımızdan aldığınız çağdaş ve üst düzey bilgilerle kısa zamanda çalışma hayatında basamakları hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler başarılarınızla Ege Üniversitesini daha yukarı taşıyacaksınız" dedi.

Velilere hitap ederken Dekan Prof. Dr. Yaşa, "Üzerine titrediğiniz evlatlarınızı mesleki yetkinliklerini gösteren diplomalarıyla hayat mücadelesine yollamanın vakti geldi. Evlatlarınız, sizlerden aldıkları güç ve destekle sorumluluklarını yerine getirmek için büyük bir azimle çalıştılar. Sonunda diplomayı almaya hak kazandılar" diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Yaşa,"Değerli öğretim üyelerimiz bu şeref tablosunun ortaya çıkmasında sizlerin de emeği çok büyük. Geldikleri günden beri cevher gibi işlediğiniz, sevgili öğrencilerinizi iş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında başarılara imza atacak potansiyele sahip bireyler olarak yetiştirerek bu güne getirdiniz. Onlara sadece mesleklerinde yetkinlik kazandıracak bilgiler öğretmekle kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiniz" dedi.

"Ege Üniversitesi'nden mezun olmanın haklı gururu içerisindeyiz"

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Aytaç Güzel, "Bu eğitim sürecinde mesleki hayatımıza dair bilgilerin yanı sıra unutulmaz dostluklar da kazandık. Şimdi ise Ege Üniversitesi'nden mezun olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Arkadaşlarım ve benim tüm eğitim hayatımızı temsilen sizlerin karşısında konuşmaktan gurur duyuyorum. Üzerimizde emeği geçen hocalarımıza, üniversite çalışanlarına ve ailelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 55'inci dönem birinciliğini Aytaç Güzel, fakülte ikinciliğini İzge Şanlıtürk, fakülte üçüncülüğünü ise Selin Çakdinleyen elde etti. Konuşmaların ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere akademisyenler tarafından başarı belgeleri ve plaket verildi. Seremoninin ardından tüm öğrencilere diplomaları dağıtıldı ve tören sonunda da geleneksel kep atma töreni büyük bir coşku ve mutlulukla gerçekleştirildi.