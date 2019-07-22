Ege Üniversitesi Genç Mühendisleri uğurladı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Ege Üniversitesi55. Yıl Tören Şölen Alanında gerçekleştirildi. Genç mühendislerin meslek yaşamına uğurlandığı törene Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, "Geleceğimizin en büyük teminatı gençlerimizi mezun etmenin heyecanını yaşadığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak ve Üniversitem adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin kalkınma hedefleri kapsamında mühendislerimize önemli görevler düşmektedir. Bilindiği üzere dünyada kalkınmanın anahtarı teknoloji ve bu teknolojinin üretime yönlendirilmesidir. İleri teknoloji ile üretilen ürünler ülkelerin dünya ekonomisindeki yerini belirlemekte ve bu ülkelerin halkları daha yüksek refah seviyesine erişmektedir. Mühendislik Fakültemiz güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin önde gelen mühendislik fakülteleri arasındadır. Nitekim uluslararası üniversiteler sıralama kuruluşlarına göre alan sıralamasında, gıda, kimya ve makine mühendisliği dünya üniversiteleri arasında ilk 500 içinde yer almaktadır. Değerli akademisyenlerimiz öğrencilerimize çağdaş ve evrensel bilim ilkelerini benimseterek yüksek bilgi donanımı ile mezun olmalarında ve hayata hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz çabalarınız ve emekleriniz için sizlere üniversitemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürekli kendinizi geliştirin ve yenileyin"

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Canan Fisun Abay, "Sevgili mezunlarımız her birinizi önümüzdeki meslek hayatınızda farklı aşamalarda farklı görevler beklemektedir. Sizler, bu baş döndüren gelişmeler karşısında, sürekli kendinizi geliştirmek ve yenilemek zorunda olduğunuzu aklınızdan çıkarmayınız. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. İşte bu yüzden Ege Üniversitesinden mezun olmak sizi ayrıcalıklı kılmaktadır. Akıl ve bilimin göstergesinde temel insani değerlere bağlı onurlu ve çalışkan birer birey olarak ülkemizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Üniversitemiz adına sizi tekrar yürekten kutluyorum. Şansınız, bahtınız ve yolunuz açık olsun"diye konuştu.

EÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, "2018-2019 eğitim öğretim yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve diplomalarını almaya hak kazanan genç mühendislerimizin bu güzel gününde duygularını paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Fakültemiz üniversitemizin en büyük fakültesidir. Sevgili anne ve babalar gayretlerinizin, emeklerinizin meyvesini aldığınız bu günde yaşayacağınız mutluluğunda tarifi yok. Bunu biliyoruz hayırlı ve uğurlu olsun. Sizlerin emeği de hakkı da ödenemez. Yaklaşık 4 yıl önce Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesini tercih edip gelen siz sevgili gençler, bugün sizin kıvanç, gurur ve mutlu gününüzdür. Acısıyla tatlısıyla koca bir üniversite hayatını bugün bitiriyorsunuz. Bu süre içerisinde azminizle, sabrınızla, zekânızla çalışıp çaba sarf ettiniz ve bu gün hak etmiş olduğunuz mühendis unvanını aldınız. Burada olan bizler hepinizi yürekten tebrik ediyoruz" dedi.

Genç mühendislere seslenen Prof. Dr. Hasan Yıldız, "Öğrettiklerimizi öğrendiğinizde sevindik ancak öğretmediklerimizi öğrendiğinizde daha çok sevindik. Sizler bizim öğrettiklerimizin kiracısı kendi öğrendiklerinizin ev sahibisiniz. Sizi hedeflerinize taşıyabilecek çabanız olmalı. Tüm bunları yaparken ilkeleriniz olmalı geleceğe dair vizyonunuz ve ufkunuz olmalı. Azim ve kararlılıkla ülkenin ve dünyanın değişimini iyi okuyarak ülkemize hizmet etmek için çok çalışmalısınız. Hani ders aralarında kapımızı çalıyordunuz ya bundan sonrada ne zaman arzu ederseniz tıpkı o ders aralarında olduğu gibi kapımızı çalmanızı bekliyor olacağız. Yolunuz bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve bölümlerini birincilikle bitiren genç mühendisler plaket ve ödüllerini EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay'dan aldılar. Tören, genç mühendislerin keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.