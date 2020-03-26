Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs ile mücadeleye bölgenin en donanımlı üniversite hastanesi olarak özveriyle katkı koyduklarını, bu zorlu süreçte sağlık personelinin iş yükü ve maruz kaldığı risklerin arttığını vurguladı.
Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen hastaneye Sağlık Bakanlığı'nın ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiğini aktaran Budak, sağlık çalışanları için gönderilen 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ile diğer koruyucu malzemelerin de kullanımına başlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımız olası her türlü tedbirleri alıyor. Bu kapsamda üniversitemize gerekli olan malzemeler gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hastanemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Kovid-19 ile mücadelede devletimizin en büyük destekçisi olacağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:28: Engelli eşini öldüren sanık, ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak - Haberler 15:28: Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" - Haberler 15:27: Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu - Haberler 15:24: Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim... - Haberler 15:21: Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur