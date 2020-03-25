Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.
25.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:42
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ege Üniversitesi, Ekonomi