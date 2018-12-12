Ege Üniversitesi'nde "Dans Fotoğrafçılığın Atölyesi" Düzenlendi

Atölye, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu tarafından, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Dans Fotoğrafçılığı Atölyesinde; ışık ve alan kullanımı, mekânsal portre ve dans fotoğrafçılığı hakkında bilgiler verildi. Teorik bilginin yanı sıra katılımcı öğrenciler Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde dansçıları fotoğraflama imkânı buldu. Fotoğrafçılık Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilen atölyede Ege Üniversitesi Modern Dans Topluluğu (EGEMDDT) üyesi dansçılar katılımcılara modellik yaptı.

DANS FOTOĞRAF SANATI İÇİN ZENGİN BİR MALZEME

Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, katılımcılara dans fotoğrafçılığının temel yaklaşımlarını anlattı. Dansın, fotoğraf sanatı için zengin bir malzeme olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, mekânın ve geçici dokunun bu zengin malzemeyi güçlendirdiğinden bahsetti. Kanlıoğlu, yaratıcılığın önemine vurgu yaparak fotoğrafçının bakış açısı, ışık gibi faktörlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılar, açık ve kapalı alanda dansçıları fotoğraflayıp, alan kullanımının önemini deneyimleyerek, öğrenme fırsatı buldu.