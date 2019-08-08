Ege Üniversitesi'nde kontenjanların tamamına yakını doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, Ege Üniversitesi'nin (EÜ) ön lisans ve lisans programlarının yüzde 99,67'si doldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 512, ön lisans programlarını 5 bin 201 olmak üzere toplam 10 bin 713 genç tercih etti. Üniversitenin doluluk oranı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 puan arttı.

Lisans programlarında 28 boş kontenjan kalırken bunun 20'sini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği oluşturdu. Ön lisans programlarındaki 7 boş kontenjanın 3'ünü Tohumculuk Teknolojisi oluşturdu.

Ege Üniversitesi'ne gençlerin ilgisinin geçen yıla oranla arttığını ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA