Ege Üniversitesi'nde Spor Müsabakaları Başladı

Fakülte- Yüksekokullar Arası Futsal Turnuvasının ilk maçı, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Eczacılık Fakültesi arasında oynandı.Turnuvanın açılış vuruşunu yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünya üniversiteleri arasında seçkin bir yere sahip olan Üniversitemiz,eğitim olanaklarının yanı sıra spor, sanat ve kültür merkezleri ile de geniş imkânlara sahip bir yükseköğretim kurumu. Üniversitemizi,hayata geçirdiğimiz örnek ve model uygulamalarımızla öğrenci odaklı bir yapıya kavuşturduk. Kampüs içi hayatı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle çeşitlendirmeye ve renklendirmeye çalışıyoruz. Bütün öğrencilerinden beklentim, imkânlarımızı sonuna kadar kullanmaları ve kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirmeleridir. Akademik yıl içerisinde çeşitli branşlarda çok sayıda sportif müsabaka yapacağız. Bu spor müsabakaları ile Egeli öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında, beden sağlıklarının korunması ve sporun birleştirici gücü ile sosyal hayatlarına katkı sağlanmayı hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış sporcularımız var. Ege Üniversitesi, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi sporda da iddialıdır" dedi.

Ege Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Spor Müsabakaları; basketbol, voleybol ve futsal dallarında 3 ayrı branşta erkek ve kadın olmak üzere toplam 90 takım, 215 müsabaka ve 1070 sporcu katılımı ile gerçekleşecek. Eğitim öğretim yılı içerisinde 7 ayrı spor branşında yaklaşık bin 600 sporcunun katılımı ile 273'ü takım sporlarında olmak üzere 300'e yakın müsabaka düzenlenecek. Özellikle bahar dönemi içinde düzenlenecek futbol, yüzme, tenis ve masa tenisi müsabakalarına 550'e yakın sporcunun katılımı planlanıyor.