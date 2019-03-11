Ege Üniversitesi'nde "Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın"

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) tarafından, EÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nin (EGESEM)desteği ile gerçekleştirilen"Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın" konulu sempozyum kapsamında panel düzenlendi.

Başkanlığını Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge'nin yaptığı oturma konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Buket Karaturhan, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Fedakar veDr. Öğretim Üyesi Rabia Uçkun katıldı.

"Dünya Kadınlar Günü ve Kırsal Kadın" konulu sunum gerçekleştiren Dr. Buket Karaturhan, "Amerika'nın New York şehrinde 8 Mart 1857 yılında baş gösteren kadınların çalışma koşullarının ağırlığından dolayı bu günlere geldik" diyerek 8 Mart'tan günümüze geçen süreye değindi.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise "Kadına Yönelik Şiddetin Teolojik Kökenleri" sunumunda, "Kadın konusu herkesin üzerinde konuştuğu bir konu olmasından dolayı aslında istismar edilen bir konudur. Bu konunun hakkını vermek için öncelikle insanlık tarihinde ortaya çıkan din sistemleri içinde kadının konumunu bilmek gerekir" diye konuştu.

"Türk Destanları Okyanus Gibidir"

Doç. Dr. Pınar Fedakar, "Türk Destanlarında Kadın Kahramanlar" sunumunda Türk kültüründe kadının yerine değindi. Doç. Dr. Fedakar, "Temelde kültür içerisinde kadının en önemli işlevi kültür aktarımındadır. Anne, bebeği doğuran besleyen ve hayatta tutan bir unsurdur. Bunu kültür aktarımı içerisinde de düşünebiliriz. Türk kültüründe bir kadınlar grubu vardır. Bunun yanında Türk kültürü okyanus gibi bir zenginliğe de sahiptir. Bunun aktarımı da kadınlar sayesinde mümkündür" dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Rabia Uçkun "Türk Kültüründe Sosyo-Kültürel Bir Kurum Olarak Aile ve Annenin Rolü" isimli sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Uçkun, "Bir kurum olarak aile, diğer kurumları etkilediği gibi çevresindeki ve toplumdaki diğer kurumlardan daetkilenir" sözleriyle ailenin sürekli etkileşim içerisinde bulunduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda konuşmacılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından "Katılım Belgesi" verildi.

Kaynak: Bültenler