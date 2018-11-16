Ege Üniversitesi'nde "Uygulamalı XPS Eğitimi" Düzenlendi

İki aşamalı olarak yapılan eğitimlerin teorik kısmı EGE MATAL Konferans Salonu'nda, uygulamalı kısmı ise EGE MATAL XPS Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi. Eğitimleri EÜ Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekerya Dursun ve Araştırmacı Dr. Ayşegül Erdoğan verdi.

Eğitimlerin birinci aşaması olan teorik kısımda, XPS hakkında genel bilgi ve çalışma prensibi anlatılırken; XPS sinyallerinin yorumlanması, XPS piklerinin tanımlanması, XPS verilerinin kullanılması, farklı örneklerin XPS ile analizi, XPS analizinde karşılaşılan kısıtlamalar, literatürden örnekler ve sektörel ihtiyaçlarda XPS'in kullanımı gibi konular işlendi. Uygulamalı eğitimde ise XPS cihazı üzerinde örnek hazırlama, analiz için farklı örnek modüllerinin kullanılması, XPS'te genel ve kısmi tarama yapılması ve XPS piklerinin fit edilmesi konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.