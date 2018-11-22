Ege Üniversitesi'ne TÜBİTAK TEYDEB'den Fon Desteği

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Engin akademik birikimi,araştırma potansiyeli vegirişimcilik ekosistemi ilemodel oluşturanEge Üniversitesi, akademik gücü vegirişimci firmaları ile çalışmalarına devam ediyor. Üniversitemizin, Tech-InvesTR-2018 Girişim Sermayesi Destekleme Programı'nda yer alması, geleceğe hazırlanmamız açısından büyük bir öneme sahip. Dünya çapında bir model ortaya koyan TÜBİTAK'ın yürüttüğü programlara biz de tüm gücümüz ve girişimci firmalarımız ile destek veriyoruz.Bu fonlarla birlikte yapılacak yeni yatırımların Üniversitemizi dünyanın öncü üniversitelerinin standartlarında bir ölçeğe taşıyacağını umuyorum" dedi.

Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde "Girişim Sermayesi Destekleme Programı" oluşturuldu. Program, Türkiye girişim sermayesi eko-sisteminde sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan fon kapsamında 10 farklı kurum fona katılabilmek amacıyla desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenmeye hak kazanan kurumlar arasında Ege Üniversitesi, DCP Fonu çatısı altında İTÜ ARI Teknopark ve ODTÜ Teknopark ile birlikte yer aldı.

Program ile üniversitelerin fon yönetme kapasitesinin geliştirilmesi ve projeden elde edilen maddi ve yönetimsel çıktılarla gelecek dönemlerde kendi fonlarını kurup, bünyelerinden çıkan başlangıç firmalarını destekleyebilmesi hedefleniyor.Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak.