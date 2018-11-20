Ege Üniversitesi'nin E-Kitapları Avrupa'da Satışa Sunuldu

Ege Üniversitesi e-Kitapları "Sayısal Kitap Türkçe e-Kitap" veritabanında yer almaya başladı.

Ege Üniversitesi e-Kitaplarının akademik kütüphanelerde ve kültürel ortamlarda yer almaya başladığını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu çalışmamız, Türkiye'nin ilklerinden birisi. Ege Üniversitesi, bu yenilikçi uygulamasıyla piyasaya hakim olan İngilizce e-kitap ve ürünleri içeren veritabanları ile birlikte Türkçe e-akademik kitapların da akademik ortamlarda, üniversite kütüphanelerinde varolmasına ve kullanılmasına destek oluyor. Telifli akademik e-kitap anlayışını hayata geçiriyoruz. Üniversitemiz e- Kitapları, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri olmak üzere 3 bin'den fazla akademik ve halk kütüphanesinin bulunduğu bir kültürel elektronik ortamda yer almaya başladı. Bu projemizle Üniversitemiz Avrupa'ya akademik bilgi ve kültürel kaynak ihraç eden ilk üniversitelerden biri oldu" dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Burada Ege Üniversitesinin e-kitapları satın alındıktan sonra, Kütüphanelerde her e-kitap,basılı, yani kağıt kitap gibi bir uygulama ile dolaşıma girmektedir. Örneğin bir kütüphane, bir e-kitabı satın alıp e-rafına koyacak, kütüphane kullanıcısı bu e-kitabı elektronik olarak ödünç alacaktır. E-kitap elektronik olarak iade edilene kadar, başka bir kullanıcı bu e-kitabı ödünç alamayacaktır. Bu projeyle Ege Üniversitesi, Avrupa'ya akademik bilgi ve kültürel kaynak ihraç eden ilk üniversitelerden biri olmuştur" diye konuştu.

"Sayısal Kitap Türkçe e-Kitap" veritabanına; Üniversite, Halk ve Yerel Yönetim Kütüphaneleri abone oluyor ve kullanıcılarına açıyor. Kütüphane anlayışıyla çalışan veritabanınaokuyucular günün 24 saati kütüphane otomasyon sistemleri aracılığıyla erişebiliyor ve e-kitapları okuyabiliyor.