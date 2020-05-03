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Ege Üniversitesi'nin "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" başarısı

Ege Üniversitesi'nin (EÜ), dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education tarafından yapılan etki sıralamasında 2020 sonuçlarına göre "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde ilk 200'de, Türkiye'de ise ilk 3'te yer aldığı belirtildi.

Ege Üniversitesi'nin
03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:06
Ege Üniversitesi'nin (EÜ), dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education tarafından yapılan etki sıralamasında 2020 sonuçlarına göre "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde ilk 200'de, Türkiye'de ise ilk 3'te yer aldığı belirtildi.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşun bu yılki sonuçlarına göre Türkiye'den 37 üniversite sıralamada yer buldu.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin çevreye, sosyal gelişmeye ve topluma yönelik etkileri ölçüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Necdet Budak, eğitim, araştırma, bilim üretme misyonlarının yanı sıra üniversitelerin topluma ve insanlığa hizmet misyonunun olduğunu belirtti.
Ege Üniversitesi'nin sıralamadaki başarısını değerlendiren Budak, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz sağlıklı ve kaliteli yaşam amacında dünyadaki sıralamaya alınan 620 üniversite içinde 101-200 aralığında yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu amaçta dünya ortalama puanı 57,4 iken Ege Üniversitesi 73 puan almıştır. Türkiye'deki üniversiteler arasında bu amaçta 32 üniversite içinde 3'üncü sırada, devlet üniversitesi olarak 2'nci sırada yer almıştır. Ege Üniversitesi olarak insanlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak için milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda araştırma faaliyetlerimize ve toplumumuza hizmet vermeye gayret ile devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Türkiye, Times, Güncel, Haber

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