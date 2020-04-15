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Ege Üniversitesi öğrenci köyünü sağlık personeline tahsis etti

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrenci köyündeki 285 odayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini bildirdi.

15.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:08
Ege Üniversitesi öğrenci köyünü sağlık personeline tahsis etti
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrenci köyündeki 285 odayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini bildirdi.
Budak, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite hastanesinde Kovid-19'a karşı cansiparane görev yapan hekiminden hemşiresine, mutfak çalışanlarından hasta danışmanlarına, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar herkesin canla başla çalıştığını belirtti.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Budak, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz salgın dolayısıyla öğrenci köyünde bulunan toplam 285 odayı sağlık personelimizin ikametine tahsis ettik. Öğrenci köyümüzde kalan sağlık çalışanlarımızın bütün ihtiyaçlarını üniversitemiz karşılıyor. Bu kapsamda çalışanlarımızın günde üç öğün yemekleri de mutfağından karşılanıyor. Bunların yanı sıra hasta yemekleri, diyet yemekler, akşam yemekleri bu kumanyalardan ayrı, sıcak yemek olarak ayrıca servis ediliyor."
Hastane mutfağındaki yemeklerin gıda uzmanları gözetiminde hazırlandığını belirten Budak, buradaki çalışanların da her türlü önlemi aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel
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