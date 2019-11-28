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Ege Üniversitesi öğrencilerinin çölde çektiği film başarı kazandı

Türkiye genelinden seçilen beş öğrenci arasında yer alarak yurtdışına giden Ege Üniversitesi öğrencileri Nergis Karadağ ve Erkan Bahadır, 6. Uluslararası Arava Film Festivali'nde çölde kısa film çekerek farklı bir deneyime imza attı.

28.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10Ege Üniversitesi öğrencilerinin çölde çektiği film başarı kazandı

İsrail'de düzenlenen 6. Uluslararası Arava Film Festivali'ne Türkiye'den katılan beş kişi arasına giren Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğrencileri Erkan Bahadır ve Nergis ,Arava Çölü'nde çektiği film başarı kazandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yapım atölyelerine katılan öğrenciler, kısa filmlerin özellikle uluslararası fonlanması konusunda eğitim aldı. İletişim Fakültesi öğrencileri Nergis Karadağ ve Erkan Bahadır, kendilerine verilen, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam eserinden bir pasajı çöl ortamına uyarladı. İki gün içinde filmi çeken ve kurgulayan Karadağ ve Bahadır, orijinal müzikle destekledikleri film ile tür çeşitlemesine de önem vererek diğer yapım grupları arasında farklı bir yer edindi. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Köprüde Buluşmalar, Arava Film Festivali desteği ile kısa film çekmek için İsrail'e davet edilenler arasında yer alan Nergis Karadağ ve Erkan Bahadır'ın filmi "Çöldeki Göz", önümüzdeki yıl Arava Film Festivali'nin açılışında gösterilmeye hak kazandı.

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Ege Üniversitesi, Film Festivali, Karadağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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